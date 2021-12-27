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    • 27.12.2021 15:07
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    • 27.12.2021 15:07
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    Bursa’da korkutan yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı

    Bursa'da bir hurdacıda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin her yerinden görüldü. Soğutma çalışmalarını sürdüğü ve yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

    Bursa’da korkutan yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı

    Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde bulunan hurdacılar sitesindeki bir depodan aniden alevler yükseldi. Çıkan yangında depo içindeki hurdalar alev aldı. Siyah bulutlar gökyüzünü kapladı. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tüm depoyu kapladı.

    Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik yoğun çabalarıyla kontrol altına alınabildi. Yangında depo tamamen kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarını sürdüğü ve yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Bursa’da korkutan yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı
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