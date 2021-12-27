Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü güç ünitesinin reaktör tabanını temperleme işlemi yapıldı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir nükleer reaktörün tabanının imalatı, borunun kesilmesi, borunun açılması, ısıtılmış parçanın yarım küre şeklini alması için preslenmesi ve temperlenmesi olmak üzere dört temel işlemden oluşuyor. Son aşamada reaktör tabanı, dokuz saat boyunca maksimum 910 derece sıcaklıkta bir yer altı fırınında ısıtıldı.