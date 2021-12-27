Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Küresel Umut Festivali 2021 Final Buluşması 28 Aralık 2021’de gerçekleştirilecek

Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni destekleyerek, onarıcı, iyileştirici bir ekonomik sistemin kurulabilmesi için iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını, sürdürülebilir kalkınma kavramının iş dünyası ve kamuoyunda bilinirliğini artırmayı, örnek teşkil edecek iyi uygulamalara dikkat çekerek teşvik etmek ve tanıtılmasını sağlamayı amaçlayan Küresel Umut Festivali 28 Aralık 2020'de gerçekleştirilen, "2030 Yolu" zirvesi ile başladı. Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan proje sürecinde 2021 yılı içinde 10 farklı webinar düzenlendi. Bu etkinliklerle 4.5 milyon izlenme sayısına ulaşarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın geniş kitlelere duyurulması sağlandı.

Türk Hava Yolları ve Türk Telekom ana sponsorluğunda, Bahçeşehir Koleji, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ülker, Bağfaş ve Kargom Sende destek sponsorluğunda düzenlenen Küresel Umut Festivali'nin 2021 yılı finalini gerçekleştirmek ve 2022'de giderek daha da önem kazanacak bu konuda geleceğe yönelik taahhüdü ortaya koymak amacıyla düzenlenecek olan "Büyük Buluşma" projenin ilk yıl dönümünde, 28 Aralık 2021 tarihine gerçekleşecek.

Açılışı, Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş tarafından gerçekleşecek webinarda, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı İbrahim Şenel özel oturumlarıyla yer alacaklar. Webinarda; T.C. Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı - Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı Yılmaz Argüden ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu özel oturumları ile izleyicilere seslenecekler.

UNDP İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktörü Sahba Sobhani, Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Başkanı Şafak Müderrisgil ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin'in panelist olarak katılacağı "Yeşil Dönüşüm İçin Gerekli Kaynağı Nasıl Bulabiliriz?" konulu panelin moderatörü ARGE Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez olacak.

"Kırsal Kalkınma Geleceği Nasıl Etkileyebilir?" konulu panelin moderatörü UN-SDSN Koordinatörü Bahar Özay olacak. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Avrupa ve Orta Asya Merkezi, Ülke Program Müdürü Doç. Dr. Taylan Kıymaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili Dr. Muhammed Adak, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Halil Fatih Akgül, Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik

Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar ve Bagfaş Yönetim Kurulu Üyesi İpek Seviye Gençer panelde konuşmacı olarak yer alacaklar.

Programda Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede'nin özel oturumu sonrası Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ'ın İklim Müfredatı Çerçevesinde Eğitimde Sürdürülebilirlik konulu konuşmasına yer verilecek.

Webinarın son paneli "Yeşil Mutabakata Nasıl Hazır Olacağız?" konusuna odaklanacak. Moderatörlüğünü EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Global Ticaret Hizmetleri Lideri Sercan Bahadır'ın üstleneceği panelin konuşmacıları, TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu ve Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Fatih Özkadı, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ve UN-SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut olacaklar.

Webinar 28 Aralık 2021 saat: 10:30-15:00 arası www.kureselumutfestivali.com ve Inbusiness Dergisi'nin Youtube hesabından izlenebilecek.