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    • 27.12.2021 14:25
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    • 27.12.2021 14:30
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    Son dakika: Emniyet'ten yılbaşı öncesi büyük operasyon! 81 ile başladı Kod adı: ALKOL

    Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla; halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde bugün 14.00-19.00 saatleri arasında 'ALKOL' kod isimli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Yılbaşı öncesi büyük operasyon! Kod adı: ALKOL

    Halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde 27.12.2021 Pazartesi günü 14.00 – 19.00 saatleri arasında ALKOL kod isimli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    20.863 PERSONELLER OPERASYON

    20.863 personelden oluşan 6.329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe vb. alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23.103 adreste arama yapılacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Emniyet'ten yılbaşı öncesi büyük operasyon! 81 ile başladı Kod adı: ALKOL
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