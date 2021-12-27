Yılbaşında çalışanlar mesai ücreti alacak mı? 1 Ocak çift mesai mi sayılıyor 2022? 1 Ocak'ta yarım gün çalışanlar tam yevmiye alır mı?

2022 yılına sayılı günler kaldı. 1 Ocak 2022'de çalışacak kişiler mesai ücreti alıp almayacağı konusunda araştırmalara başladı. Arama motorlarında sıklıkla, " 31 Aralık - 1 Ocak çift mesai mi sayılıyor? 1 Ocak'ta yarım gün çalışanlar tam yevmiye alacak mı?" sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere kamu sektöründe resmi tatil yapılırken, özel sektörde 1 Ocak 2021'de mesai yapılabiliyor. Peki, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü mesai ücreti var mı?İşte merak edilenler!
1 OCAK CUMARTESİ MESAİ ÜCRETİ VAR MI
Özel sektörde çalışanlar eğer 1 Ocak 2021 Cuma günü çalışırsa, tam gün mesaisine ek olarak bir tam gün ücreti daha alıyor.
1 OCAK 2021 MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA
2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü genel tatil olarak kabul edilen 1 Ocak 2022 resmi tatil ilan edilmiştir. Kamu sektöründe resmi tatil yapılırken, özel sektörde 1 Ocak 2021'de mesai yapılabiliyor. Kamu çalışanları 1 Ocak 2022'de tam mesai alarak tatil yapıyor. Özel sektörde çalışanlar ise eğer 1 Ocak 2022 Cumartesi günü çalışıyorlarsa, tam gün mesaisine ek olarak bir tam gün ücreti daha alıyor.