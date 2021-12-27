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    • 27.12.2021 18:16
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    • 27.12.2021 18:16
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    Yılbaşında çalışanlar mesai ücreti alacak mı? 1 Ocak çift mesai mi sayılıyor 2022? 1 Ocak'ta yarım gün çalışanlar tam yevmiye alır mı?

    1 Ocak 2022'de çalışan işçiler mesai ücretleri hakkında araştırmalara başladı. 31 Aralık 2022'ye geçilen yılbaşı akşamı olduğu için, ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde 1 Ocak 2022 Cumartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil kabul ediliyor. 1 Ocak Cumartesi günü çalışacak kişiler çift mesai ücreti alıp almayacağını merak etmeye başladı. Peki, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü mesai ücreti var mı? 31 Aralık - 1 Ocak çift mesai mi sayılıyor? 1 Ocak'ta yarım gün çalışanlar tam yevmiye alacak mı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yılbaşında çalışanlar mesai ücreti alacak mı? 1 Ocak çift mesai mi sayılıyor 2022?

    2022 yılına sayılı günler kaldı. 1 Ocak 2022'de çalışacak kişiler mesai ücreti alıp almayacağı konusunda araştırmalara başladı. Arama motorlarında sıklıkla, " 31 Aralık - 1 Ocak çift mesai mi sayılıyor? 1 Ocak'ta yarım gün çalışanlar tam yevmiye alacak mı?" sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere kamu sektöründe resmi tatil yapılırken, özel sektörde 1 Ocak 2021'de mesai yapılabiliyor. Peki, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü mesai ücreti var mı?İşte merak edilenler!

    1 OCAK CUMARTESİ MESAİ ÜCRETİ VAR MI

    Özel sektörde çalışanlar eğer 1 Ocak 2021 Cuma günü çalışırsa, tam gün mesaisine ek olarak bir tam gün ücreti daha alıyor.

    1 OCAK 2021 MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA

    2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü genel tatil olarak kabul edilen 1 Ocak 2022 resmi tatil ilan edilmiştir. Kamu sektöründe resmi tatil yapılırken, özel sektörde 1 Ocak 2021'de mesai yapılabiliyor. Kamu çalışanları 1 Ocak 2022'de tam mesai alarak tatil yapıyor. Özel sektörde çalışanlar ise eğer 1 Ocak 2022 Cumartesi günü çalışıyorlarsa, tam gün mesaisine ek olarak bir tam gün ücreti daha alıyor.

        1 Ocak 2022 çalışanların mesai hesaplaması nasıl yapılır sorusunu soran işçilere örnek verecek olursak;

        * Eğer bir işçinin tam gün mesai ücreti 100 lira ise 1 Ocak 2022'de tam gün çalışırsa 200 lira yevmiye ücreti alır. Bir işçi 1 Ocak 2022 tarihinde yarım gün çalışırsa tam günlük (100 lira) yevmiye ücretini alır.

        31 ARALIK HANGİ GÜN?

        31 Aralık tarihi bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 31 Aralık hafta içi gününe denk geldiği için sorular ise peş peşe geliyor.

        31 ARALIK TATİL Mİ, OKULLAR VE İŞ YERLERİ YARIM GÜN MÜ?

        31 Aralık Cuma günü mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

            YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

            1 Ocak Cumartesi günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Cuma günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

            Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
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            Haberler Güncel Yılbaşında çalışanlar mesai ücreti alacak mı? 1 Ocak çift mesai mi sayılıyor 2022? 1 Ocak'ta yarım gün çalışanlar tam yevmiye alır mı?
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