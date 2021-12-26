31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? Memur, çalışanlar için 31 Aralık Cuma mesai yarım gün mü, tam gün mü?

Çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık ve 1 Ocak ile ilgili araştırmalara başladı. 31 Aralık bu sene hafta içine denk geldiği için tatil planı olanlar yarım gün mü tam gün mü sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma mesai yarım gün mü? İşte tüm merak edilenler!
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
Yılbaşının (31 Aralık) Cuma gününe denk gelmesi tatil sorularını da akıllara getirdi fakat Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2022 Cumartesi tarihinde uygulanacak. Çalışan vatandaşlar haftasonu ile birlikte 3 gün tatil yapabilecek.
31 Aralık resmi tatil değildir.