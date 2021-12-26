31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? Memur, çalışanlar için 31 Aralık Cuma mesai yarım gün mü, tam gün mü?

Çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık ve 1 Ocak ile ilgili araştırmalara başladı. 31 Aralık bu sene hafta içine denk geldiği için tatil planı olanlar yarım gün mü tam gün mü sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma mesai yarım gün mü? İşte tüm merak edilenler!