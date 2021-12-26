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    • 26.12.2021 17:04
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    • 26.12.2021 17:04
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    31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? Memur, çalışanlar için 31 Aralık Cuma mesai yarım gün mü, tam gün mü?

    31 Aralık hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu sene yılbaşının Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle tatil mevzusu gündeme geldi. Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2022 Cumartesi günü kullanılacak. Memurlar, çalışanlar bu sene '31 Aralık Cuma yarım gün mü?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öğrenciler ise 31 Aralık'ta okullarda tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma mesai yarım gün mü? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü?

    Çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık ve 1 Ocak ile ilgili araştırmalara başladı. 31 Aralık bu sene hafta içine denk geldiği için tatil planı olanlar yarım gün mü tam gün mü sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma mesai yarım gün mü? İşte tüm merak edilenler!

    31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

    Yılbaşının (31 Aralık) Cuma gününe denk gelmesi tatil sorularını da akıllara getirdi fakat Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2022 Cumartesi tarihinde uygulanacak. Çalışan vatandaşlar haftasonu ile birlikte 3 gün tatil yapabilecek.

    31 Aralık resmi tatil değildir.

        31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

        31 Aralık resmi tatil sayılmıyor. Bu nedenle okullar tam gün eğitimine devam edecek.

        31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

        Yılbaşı tatilinin bir önceki günü olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu nedenle 31 Aralık tarihinde okullar tatil değildir.
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        Haberler Güncel 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? Memur, çalışanlar için 31 Aralık Cuma mesai yarım gün mü, tam gün mü?
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