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    • 26.12.2021 16:56
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    • 26.12.2021 17:01
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    Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! İstanbul'un Dijital Anahtarı!

    AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan Başkan Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından NFT tabanlı “İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye edildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

    Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıya Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmasının başında, salonda bulunanlara seslenerek, "Allah'ın izniyle görüyorum ki 2023'ün ışıkları burada" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerine salonda bulunanlar alkış ve "İşte başkan işte teşkilat" tezahüratıyla karşılık verdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A VERİLEN İLK NFT HEDİYESİ
    Başkan Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından, NFT tabanlı "İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye edildi. Erdoğan'a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi.

    İstanbul'un Dijital Anahtarı'nın anlamı ise şu şekilde ifade edildi; "Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in müjdelediği fethin komutanı olan Fatih Sultan Mehmet Han'dan bizlere emanet kalan "İstanbul'un Dijital Anahtarı"nı NFT olarak tescilledik. Bu varlık AK Parti İstanbul Teşkilatlarının 2023 ve 2024 seçimleri için çalışma azmi, kararlılığı ve zafer neticesi alma isteğinin nişanesidir. Seçimlerin neticesinde Allah'ın izniyle kazanılacak olan zaferin anahtarıdır."

    Anahtar üzerinde yer alan sembollerin anlamı ise şöyle;

    - En soldaki aşağı ve yukarı bakan çıkıntılar Anadolu ve Rumeli Hisarlarını temsil etmektedir.
    - Anahtarın gövdesinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için özel olarak döktürdüğü Şahi Topu bulunmaktadır.
    - Aynı zamanda anahtarın gövdesinin alt ve üstünde İstanbul silueti bulunmaktadır. Burada önemli olan figür Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'dir.
    - Gövdenin bitimi ile görülen kubbe, Kudüs'te yer alan Kubbet'üs Sahra'yı sembolize etmektedir.
    - Anahtarın baş kısmında tarihteki 16 büyük Türk Devleti'ni temsil eden 16 dişli çark bulunmaktadır.
    - Anahtarın en sağında 2. Abdülhamid Han'ın tuğrası ile birlikte altında da Osmanlı Devlet Arması kesiti yer almaktadır.
    - Anahtarın sağ tarafında ise gölge şeklinde, Osmanlı Devleti'nin sancağı olan üç hilal eklenmiştir.
    - Tablonun sol alt köşesinde bulunan F48.1-3 kodu ise 48. Sure olan Fetih Suresinin 1., 2. ve 3. ayetlerine atıfta bulunmaktadır.

        HEDİYE EDİLEN TABLONUN HİKAYESİ
        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin Başkan Erdoğan'a takdim ettiği diğer hediye ise bir tablo. Tabloda, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bastırdığı ve Osmanlı Devleti'nin ilk altın parasının bir kopyası yer alıyor.

        Tablonun hikayesi ise şöyle;

        - Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethinden sonra 1467 yılında bastırdığı bu altın sikkeyle artık cihan hükümdarı olduğunu ve Osmanlıların Akdeniz havzasında en önemli ekonomik aktör olduğu gerçeğini tescil etmiştir.

        - Bu altın sikke, aynı zamanda Avrupa ticaretinin en büyük takas aracı olan Venedik ve Ceneviz altın sikkelerine de önemli bir alternatif ve rakip oluşturmuştur.

        - Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ilk atın sikkesidir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetmesinin ardından 27 yıl sonra İstanbul'da bu sikkeyi bastırmıştır. En nadir görülen Osmanlı sikkeleri arasındadır.
        Sikkenin ön yüzünde; 'Bu altını bastıran, karada ve denizde; izzet, yardım ve zafer sahibi Murad Han oğlu Sultan Mehmet, Allah'ın yardımıyla aziz olsun, İstanbul' da 1467 yılında bastırılmıştır.' yazılıdır.
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