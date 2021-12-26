Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! İstanbul'un Dijital Anahtarı!

BAŞKAN ERDOĞAN'A VERİLEN İLK NFT HEDİYESİ

Başkan Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından, NFT tabanlı "İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye edildi. Erdoğan'a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi.

İstanbul'un Dijital Anahtarı'nın anlamı ise şu şekilde ifade edildi; "Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in müjdelediği fethin komutanı olan Fatih Sultan Mehmet Han'dan bizlere emanet kalan "İstanbul'un Dijital Anahtarı"nı NFT olarak tescilledik. Bu varlık AK Parti İstanbul Teşkilatlarının 2023 ve 2024 seçimleri için çalışma azmi, kararlılığı ve zafer neticesi alma isteğinin nişanesidir. Seçimlerin neticesinde Allah'ın izniyle kazanılacak olan zaferin anahtarıdır."

Anahtar üzerinde yer alan sembollerin anlamı ise şöyle;

- En soldaki aşağı ve yukarı bakan çıkıntılar Anadolu ve Rumeli Hisarlarını temsil etmektedir.

- Anahtarın gövdesinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için özel olarak döktürdüğü Şahi Topu bulunmaktadır.

- Aynı zamanda anahtarın gövdesinin alt ve üstünde İstanbul silueti bulunmaktadır. Burada önemli olan figür Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'dir.

- Gövdenin bitimi ile görülen kubbe, Kudüs'te yer alan Kubbet'üs Sahra'yı sembolize etmektedir.

- Anahtarın baş kısmında tarihteki 16 büyük Türk Devleti'ni temsil eden 16 dişli çark bulunmaktadır.

- Anahtarın en sağında 2. Abdülhamid Han'ın tuğrası ile birlikte altında da Osmanlı Devlet Arması kesiti yer almaktadır.

- Anahtarın sağ tarafında ise gölge şeklinde, Osmanlı Devleti'nin sancağı olan üç hilal eklenmiştir.

- Tablonun sol alt köşesinde bulunan F48.1-3 kodu ise 48. Sure olan Fetih Suresinin 1., 2. ve 3. ayetlerine atıfta bulunmaktadır.