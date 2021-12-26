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    • 26.12.2021 16:37
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    • 26.12.2021 16:37
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    Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidecek. Askeri törenle karşılanacak olan Akar Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç ile görüşmelerinin ardından Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj'la bir araya gelecek.

    Bakan Akar Bosna-Hersek ve Kosova’ya gidiyor

    Bakan Akar'ın ilk durağı bugün Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna olacak.

    Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak ve Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek olan Akar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç'i de kabul edecek.

    Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyelerince kabul edilmesi planlanan Akar, Zenica'da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek.

    Daha sonra Kosova'ya geçecek Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak.

    Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek olan Akar, Türk Temsil Heyet Başkanlığında görevli personelle de bir araya gelecek.

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