CHP'li Maltepe Belediyesi'nin usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! 16 milyondan 13 bin lira tahsilat

ÖDEMELER DÜZENLİ YAPILMAMIŞ

2019 yılına ait Sayıştay raporunda da usulsüzlüklerin yer aldığı öğrenildi. Raporun detaylarına göre; özel şirketin 2016-2019 tarihleri arasında 16 milyon 584 bin 344 TL gelir elde ettiği, 2016 yılından başlamak üzere vakıfa toplamda 1 milyon 585 bin TL gönderdiği anlaşıldı. Vakıf tarafından ise belediyeye 4 yılda 634 bin TL, ayda yaklaşık 13 bin TL gönderilmiş. Sözleşme hükmüne göre vakıf tarafından her ayın 5'inde gönderilmesi gereken idare paylarının düzenli olarak da gönderilmediği ortaya çıktı.