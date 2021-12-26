CHP'li Maltepe Belediyesi'nin usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! 16 milyondan 13 bin lira tahsilat

Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda Maltepe Belediyesi'nin çok sayıdaki usulsüzlükleri yer aldı. Raporda göze çarpan usulsüzlüklerin başında hukuksuz devir işlemi geldi. Belediye'nin görev ve sorumluluk alanına girmediği halde yol üzeri otoparkların işletilmesini ortak hizmet projesi kapsamına alarak bir vakfa devrettiği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberinde elde edilen bilgilerin detaylarında belediyenin otopark işletme işini bir vakfa devrettiği, söz konusu vakfın ise işi başka bir şirkete devrettiği öğrenildi. Gerçekleştirilen hukuksuz devir belediye bütçesinin zarar görmesine neden oldu.
ÖDEMELER DÜZENLİ YAPILMAMIŞ
2019 yılına ait Sayıştay raporunda da usulsüzlüklerin yer aldığı öğrenildi. Raporun detaylarına göre; özel şirketin 2016-2019 tarihleri arasında 16 milyon 584 bin 344 TL gelir elde ettiği, 2016 yılından başlamak üzere vakıfa toplamda 1 milyon 585 bin TL gönderdiği anlaşıldı. Vakıf tarafından ise belediyeye 4 yılda 634 bin TL, ayda yaklaşık 13 bin TL gönderilmiş. Sözleşme hükmüne göre vakıf tarafından her ayın 5'inde gönderilmesi gereken idare paylarının düzenli olarak da gönderilmediği ortaya çıktı.