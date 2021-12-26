Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.12.2021 09:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2021 10:47
    ABONE OL

    CHP'li Maltepe Belediyesi'nin usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! 16 milyondan 13 bin lira tahsilat

    Maltepe Belediyesi'nin usulsüz devri tartışmalara neden oldu. 2020 Sayıştay Raporu'nda belediyenin otopark işletme işini bir vakfa, vakfın ise başka bir şirkete devrettiği ortaya çıktı. Kamu menfaati gözetilmeyen hukuksuz devir işleminde yanan belediye bütçesi oldu. AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Yıldız "Otoparkı işleten firma 16 milyon tahsilat yapmış bizim aldığımız 13 bin lira. Derhal bu işi özel şirketten alarak gelirin vatandaşın hizmeti için kullanılmasını sağlayın" ifadelerini kullandı.

    Maltepe Belediyesi’nin 16 milyonluk vurgunu

    Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda Maltepe Belediyesi'nin çok sayıdaki usulsüzlükleri yer aldı. Raporda göze çarpan usulsüzlüklerin başında hukuksuz devir işlemi geldi. Belediye'nin görev ve sorumluluk alanına girmediği halde yol üzeri otoparkların işletilmesini ortak hizmet projesi kapsamına alarak bir vakfa devrettiği ortaya çıktı.

    Sabah'ın haberinde elde edilen bilgilerin detaylarında belediyenin otopark işletme işini bir vakfa devrettiği, söz konusu vakfın ise işi başka bir şirkete devrettiği öğrenildi. Gerçekleştirilen hukuksuz devir belediye bütçesinin zarar görmesine neden oldu.

    ÖDEMELER DÜZENLİ YAPILMAMIŞ
    2019 yılına ait Sayıştay raporunda da usulsüzlüklerin yer aldığı öğrenildi. Raporun detaylarına göre; özel şirketin 2016-2019 tarihleri arasında 16 milyon 584 bin 344 TL gelir elde ettiği, 2016 yılından başlamak üzere vakıfa toplamda 1 milyon 585 bin TL gönderdiği anlaşıldı. Vakıf tarafından ise belediyeye 4 yılda 634 bin TL, ayda yaklaşık 13 bin TL gönderilmiş. Sözleşme hükmüne göre vakıf tarafından her ayın 5'inde gönderilmesi gereken idare paylarının düzenli olarak da gönderilmediği ortaya çıktı.

        YILDIZ: "KAMU HAKKI RANT SİSTEMİNE KURBAN EDİLDİ"
        Kamu menfaati gözetilmeyen olaya Maltepe Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Yıldız tepki gösterdi. Kamu hakkının rant sistemine kurban edildiğinin altını çizen Ufuk Yıldız: "Mapark otopark işletmesinin yetkisi bir vakfa verilmiş. Vakıf da Maltepelinin hakkı olan yeri üçüncü bir firma olan Park AŞ'ye veriyor.


        Maltepe Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Yıldız

        Bin 750 araçlık mevcudiyeti bulunan otopark hizmetinden Maltepe Belediyesi ayda sadece 13 bin lira gelir elde ediyor. Otoparkı işleten firma 16 milyon tahsilat yapmış bizim bir ayda aldığımız 13 bin lira. Mapark sorununa biran evvel bir çözüm bulmamız lazım. Derhal bu işi özel şirketten alarak gelirin vatandaşın hizmeti için kullanılmasını sağlayın" ifadelerini kullandı.

        İSTANBUL'DAKİ CHP'Lİ BELEDİYELERDE USULSÜZLÜKLER
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte Türkiye’nin Sibiryası! Eksi 30 dereceyi gördü!
        Haberler Güncel CHP'li Maltepe Belediyesi'nin usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! 16 milyondan 13 bin lira tahsilat
            SON DAKİKA