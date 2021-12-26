CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'un 2,5 milyon azalacağı" projesine sert tepki: Ne yapacak, gaz odaları mı kuracak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kozan'da yaptığı Şehit Mustafa Fehmi Kubilay'ın adının verildiği Kozan Kent Meydanı ile Kurtuluş Mücadelesi'nin Kozanlı Kadın Kahramanı Sırelif adına inşa edinen Gündüz Bakımevi'nin açılışına katıldı.

Söz konusu açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilerleyen günlerde açıklayacağı projeyle İstanbul nüfusunun 2 buçuk milyon azalacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Çok güzel bir planımız var ve önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde Samandağ'dan Mersin'e kadar olan bir hattı yeniden inşa edeceğiz ve İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Bu bölgede müthiş bir istihdam oluşturacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Yeni bir projesi varmış! "Çok güzel bir planımız var" diyor... Anlaşılan, birkaç yıl önce ortaya attığı balondan vazgeçmiş. Hani şu, Orta Anadolu'ya ambalaj sanayii kenti kurma projesi..." dedi.

İşte Ardıç'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Kılıçdaroğlu'na bayılıyorum.

Yetmiş yıldır bu ülkede yaşarım, siyasi açıdan böyle yalancı, böyle pişkin, böyle vurdumduymaz, böyle nafile bir politikacı görmemiştim.

Yeni bir projesi varmış!

"Çok güzel bir planımız var" diyor...

Anlaşılan, birkaç yıl önce ortaya attığı balondan vazgeçmiş.

Hani şu, Orta Anadolu'ya ambalaj sanayii kenti kurma projesi...

Ecevit'in "Köykent" zırvasını da sollamış geçmişti.

Kentin adını gizli tutuyordu, çünkü kendisi de bilmiyordu.

Bu kentte yurt dışından diplomalı 25 bin gencimiz çalışacaktı. (O tarihte yurt dışından doktoralı toplam 500 kadar gencimiz vardı.) Harvard'da doktora yapmış adam gidip bozkırda paket yapacaktı.

Bunlar Şanghay'dan mal getirtecekler, paketleyip paketleyip Bakü'ye göndereceklerdi.

"Bunu niçin Çinliler kendileri yapmıyorlar?" demedi kimse...

Fakat kendi amigo gazetecilerinden biri, "Seçim öncesi 'bizim de bir projemiz olsun' telaşıyla ortaya atılmış" dedi de kendini çalıştığı gazetenin kapısında buldu...

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