Klasik Türk müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vefat etti

Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.



BAŞKAN ERDOĞAN BÜYÜK BESTEKAR ALAEDDİN YAVAŞCA'YI ZİYARET ETTİ

Başkan Erdoğan, 2019 yılında klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca'yı ziyaret ederek, bir süre sohbet etmişti.

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