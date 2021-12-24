Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası 2022 maaş zamlarında anlaştı: Pandemi döneminde gösterdikleri fedakarlık ödüllendirilecek

FEDAKARLIKLARI PRİM İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Gerçekleşen anlaşma kapsamında çalışanlar gösterdikleri fedakarlığın bir karşılığı olarak Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde ikramiyeye esas ücret üzerinden bir brüt maaş tutarında imza parası ve 8 Ocak 2022'de alınacak maaşlara ek olarak ikramiyeye esas ücret üzerinden bir brüt maaş tutarında prim alacak.

Çalışanlar 2022 yılının ikinci altı ayında ise enflasyon + yüzde 5 oranında zam alacak. Detayları zaman içerisinde netleşecek olan toplu iş sözleşmesi 2023 yılı sonuna kadar geçerli olacak.