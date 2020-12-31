"Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarında da devletimizin ve ülkemizin emrinde olduk. Gururla söylüyorum ki, Eurocontrol verilerine göre, Avrupa'nın en çok uçan hava yolu şirketi durumundayız. Elbette dünyanın en çok ülkesine uçan, dünyada en fazla uluslararası noktaya hem yolcu hem de kargoda 1 numara olarak uçan hava yolu şirketinin, pandemi sürecinde de kendi bölgesinde ve Avrupa'da en çok uçan hava yolu olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Tabii ki bu zor günlerde, dünyada da en çok uçan 5. şirket olmayı başardık. Amerika'daki 'beş yıldızlı global hava yolu' olarak seçilme ve 'Avrupa'nın en iyi kargo şirketi' ödülünü aldık. Bu zor ve sıkıntılı yılı da THY yine başarıyla kapatmayı başardı.