Zeytinburnu AK Parti ilçe binasına zaman ayarlı hain pusu! EYP'yi koyan şüpheli gözaltına alındı

AK Parti Zeytinburnu İl Başkanlığı binasının giriş kapısına geçtiğimiz salı gecesi, bir kişi tarafından konulan karton kutunun içinde 150-200 gram ağırlında el yapımı patlayıcı olduğu belirtildi.



Bölgedeki güvenlik kameraları taranarak, şüphelinin geliş ve gidiş güzergahları incelendi.