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    • Güncel
    • 24.12.2021 18:37
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    • 24.12.2021 19:08
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    Zeytinburnu AK Parti ilçe binasına zaman ayarlı hain pusu! EYP'yi koyan şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul'da AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı binası önüne bırakılan karton kutuyla patlayıcı bıraktığı belirlenen Mehmet A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarının tarandığı, geliş ve gidiş güzergahlarının incelendiği öğrenildi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    AK Parti ilçe binasına hain pusu! Şüpheli paket

    AK Parti Zeytinburnu İl Başkanlığı binasının giriş kapısına geçtiğimiz salı gecesi, bir kişi tarafından konulan karton kutunun içinde 150-200 gram ağırlında el yapımı patlayıcı olduğu belirtildi.


    Bölgedeki güvenlik kameraları taranarak, şüphelinin geliş ve gidiş güzergahları incelendi.



    Yüzünü gizlemek için kapüşonlu mont giyip maske takan şüphelinin Mehmet A. olduğu belirlendi.

    Mehmet A. gözaltına alındı.



    NE OLMUŞTU?
    Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne Salı günü gece saatlerinde bırakılan karton kutu, polisi alarma geçirmişti.



        Kutuda kurulu bir düzenek fark eden özel kıyafet giyen bomba imha uzmanları paketi kontrollü şekilde uzaktan fünyeyle patlatmıştı.


        ZAMAN AYARLI EYP
        Kontrollü patlatmanın ardından polis ekiplerince incelenen pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, imha edilen kutudaki düzeneğin parça tesirli, el yapımı ve zaman ayarlı patlayıcı olduğu belirlendi.
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        AK Parti ilçe binasına hain pusu! Şüpheli paket
        Haberler Güncel Zeytinburnu AK Parti ilçe binasına zaman ayarlı hain pusu! EYP'yi koyan şüpheli gözaltına alındı
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