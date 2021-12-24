Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.12.2021 04:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2021 04:52
    ABONE OL

    Süresiz nafaka kalkıyor mu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan cevapladı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATV- A Haber - A Para - A News ortak yayınında gündeme dair soruları cevapladı. Başkan Erdoğan, "Süresiz nafaka konusunun Meclis Genel Kuruluna önümüzdeki yıl gelmesi beklenebilir mi?" sorusunada yanıt verdi. İşte o açıklama...

    Başkan Erdoğan’dan süresiz nafaka açıklaması!

    Başkan Erdoğan, "Süresiz nafaka konusunun Meclis Genel Kuruluna önümüzdeki yıl gelmesi beklenebilir mi?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:


    "Temennimiz odur ki bu yıl içinde bu problemi çözelim ama bu konudaki gerek Adalet Bakanlığımız gerek Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. Kadınların mevcut haklarından geriye gidiş anlamına gelebilecek bir çalışma asla söz konusu değildir. Böyle bir anlayışa sahip değiliz ancak tüm tarafları koruyacak, çocuğu da gözetecek, kadın ve erkek arasında ortak bir denge gözetecek usul geliştireceğiz. Vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerinin farkındayız. Herkesin işine sinecek bir sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlgili bakanlıklarımız titiz bir istişare ve fikir teatisini yürütüyor. Önümüzdeki yıl içinde nafakayı da içine alacak şekilde, boşanma hukukuna bağlı konuları, yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde tümüyle ele alacağız. Süreci bu şekilde işletmeyi planlıyoruz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fatih sondaja çıktı
    Haberler Güncel Süresiz nafaka kalkıyor mu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan cevapladı!
        SON DAKİKA