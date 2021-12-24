Başkan Erdoğan: Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında, ekonomideki yeni yol haritası, 2023'e doğru siyasetin nabzı, iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Esenboğa Havalimanına yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacağı bildiren Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak 50 yıl sonra tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen aşımızın her safhasında kendi araştırmacılarımız yer aldı. Kullanım onayının alınmasıyla birlikte aşı çeşitliliğimizi arttırdık. Vatandaşlarımıza, hatta insanlığın hizmetinde değerlendireceğiz" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;
"HIFZISSIHA PROJESİNİN İHALESİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA"
Uzun süreden beridir ülkemizde aşı üretimi için zihinsel çalışmaları yürüttük. Salgın bir yerde de hızlandırıcı faktör oldu. Bilgi birikimimizi araştırma labaratuvarlarından çıkıp fabrikada üretim hattına soktuk. Hızlı bir şekilde Covid aşısı üretebilen 9 ülkeden biri olduk. TURKOVAC aşımız laboratuvar sonuçlarında iyi sonuçlar almıştı. İnsanlar üzerinde yaygın şekilde kullanılacak aşının, sağlıkla ilgili tüm ürünlerin sıkı şartları var. Bütün şartları yerine getirdik. Aşımızın etkinlik ve güvenini test ettik. Aşımız tüm insanların kullanımı için üretiliyor. 2 ithal aşı mevcuttu. 2 aşının güvenirliği ve etkisi konusunda şüpheye gerek yok. Yine de ithal ürün olması nedeniyle yerli aşımızı bekleyen bir grup vatandaşımızın olduğunu biliyor, görüyoruz. Bu vatandaşlarımız yersiz de olsa endişelerinden sıyrılıp gönül rahatlığıyla aşılarını olmalıdır. Aşımız koruyucu etkisin ispat etti.
TURKOVAC aşımız vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Başta aşı temin etmekte zorlanan ülkelere göndereceğiz. Geçen hafta Afrika ülkeleriyle yaptığımız toplantıda ülkelerin liderlerinden yoğun talep aldık. Bunların hepsini karşılamak istiyoruz. Gelişmiş dediğimiz ülkeler bu konuda ellerini oldukça sıkı tutuyorlar. Bundan asıl zarar görenlerin kendi hassas ekonomileri ve vatandaşlarının olduğu farkında değillermiş gibi davranıyorlar. Türk milleti aşıya aç olan bu insanların talebine duyarsız kalmayacaktır.