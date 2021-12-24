Başkan Erdoğan: Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak





İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;



"HIFZISSIHA PROJESİNİN İHALESİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA"

Uzun süreden beridir ülkemizde aşı üretimi için zihinsel çalışmaları yürüttük. Salgın bir yerde de hızlandırıcı faktör oldu. Bilgi birikimimizi araştırma labaratuvarlarından çıkıp fabrikada üretim hattına soktuk. Hızlı bir şekilde Covid aşısı üretebilen 9 ülkeden biri olduk. TURKOVAC aşımız laboratuvar sonuçlarında iyi sonuçlar almıştı. İnsanlar üzerinde yaygın şekilde kullanılacak aşının, sağlıkla ilgili tüm ürünlerin sıkı şartları var. Bütün şartları yerine getirdik. Aşımızın etkinlik ve güvenini test ettik. Aşımız tüm insanların kullanımı için üretiliyor. 2 ithal aşı mevcuttu. 2 aşının güvenirliği ve etkisi konusunda şüpheye gerek yok. Yine de ithal ürün olması nedeniyle yerli aşımızı bekleyen bir grup vatandaşımızın olduğunu biliyor, görüyoruz. Bu vatandaşlarımız yersiz de olsa endişelerinden sıyrılıp gönül rahatlığıyla aşılarını olmalıdır. Aşımız koruyucu etkisin ispat etti.