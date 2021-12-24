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    • Güncel
    • 24.12.2021 14:32
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    • 24.12.2021 14:32
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    Terör örgütü PKK'nın sözde kadın birimi komutanı Kocaeli'de yakalandı

    Kocaeli'nde jandarmanın operasyonuyla PKK/YPG silahlı terör örgütünün kadın biriminin sözde komutanı A.Ş.M. yakalandı. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen şüpheli, saklandığı evde gözaltına alındı.

    PKK’ya ağır darbe! Sözde komutan yakalandı

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün Suriye yapılanmasında, kadınlardan oluşan 15 kişilik bir ekibin sözde komutanı olduğu belirlenen A.Ş.M.'nin Darıca ilçesinde saklandığını tespit etti.



    Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen şüpheli, saklandığı evde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ş.M. adliyeye sevk edildi.

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