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    • 24.12.2021 07:38
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    24 Aralık Cuma bugün okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde kar tatili var? Van, Bitlis, Ardahan, Niğde, Trabzon, Rize, Ordu, Sinop...

    24 Aralık kar tatili olan iller sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda tatil haberleri peş peşe geliyor. Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılar yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda öğrenciler ve velileri 'Bugün hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil?' sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk kazandığı görülüyorç Peki, bugün hangi illerde kar tatili var? 24 Aralık Cuma kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Bugün MEB ve Valilik kar tatili açıklaması var mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    24 Aralık Cuma bugün hangi il ve ilçelerde kar tatili var?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Aralık Cuma Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, bugün hangi illerde kar tatili var? 24 Aralık Cuma kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Bugün MEB ve Valilik kar tatili açıklaması var mı? İşte detaylar!

    BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? (24 ARALIK CUMA)

    Rize, Trabzon, Zonguldak ve Bartın'daki tüm okullarda bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak. Ordu'nun Mesudiye, Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin, Sinop'un ise kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde okullar kapalı olacak. Dikmen ve Gerze'de taşımalı eğitim gören öğrenciler okula gitmeyecek.

    VAN'DA EĞİTİME ARA!

    Van'ın merkez üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeniyle ilimiz merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edilmiştir."



    Giresun'da okulların tatil edildiği ilçeler; Çanakçı, Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Görele ve Eynesil.

    Artvin'de ise kent merkeziyle Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı açıklandı.

        24 ARALIK YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars, Ağrı, Muş, Siirt, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Adıyaman çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel 24 Aralık Cuma bugün okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde kar tatili var? Van, Bitlis, Ardahan, Niğde, Trabzon, Rize, Ordu, Sinop...
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