En yeni, anlamlı hadisli ve dualı Cuma mesajları sözleri! Resimli ve resimsiz, farklı 24 Aralık Cuma mesajları 2021!

* Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar...

* Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

* Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor, Mevlaya varmayan yol neye yarar. Hayırlı cumalar...

* Her yeni gün Allah'ın bize bahşettiği bir cennet teklifidir. Her şey sağlam bir tevbeye bakar. Cumanız mübarek olsun...

* Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl! Hayırlı cumalar...

* Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

* Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.