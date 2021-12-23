25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, bu yıl yarışmaya 105 eserin başvurduğunu belirterek, "Jürinin değerlendirmesi sonucunda 9 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Pandemi sürecinin hepimizi kıyasıya zorladığı günlerde objektifimiz haberden habere koştu. Ayrıca objektifimiz, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nı da dünyaya duyurdu. Biz çektik, onlar izledi." ifadelerini kullandı.