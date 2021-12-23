25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, bu yıl yarışmaya 105 eserin başvurduğunu belirterek, "Jürinin değerlendirmesi sonucunda 9 kategoride ödüller sahiplerini buldu.
Pandemi sürecinin hepimizi kıyasıya zorladığı günlerde objektifimiz haberden habere koştu. Ayrıca objektifimiz, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nı da dünyaya duyurdu. Biz çektik, onlar izledi." ifadelerini kullandı.
TURKUVAZ MEDYA'YA ÖDÜL YAĞDI
Turkuvaz Medya'ya 6 ödüle layık görüldü.
"Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde A Haber'den Kadir Mercan ve Kerim Ulak, A Haber-A News'ten Mehmet Tekin
"Özel Haber" kategorisinde ATV'den Ömer Er ve Özlem Aktay
"Mansiyon" kategorisi kapsamında Jüri Özel Ödülü A Haber-A Para'dan Mutlu Şimşek.