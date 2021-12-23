Ciner'den unutturma taktiği mi? "Muharrem Sarıkaya'nın köşesi ve programı duruyor sadece temsilcilikten istifa etti" iddiası

İddia o ki temsilcilikten istifa eden Sarıkaya, olaylar durulunca köşesine ve programlara devam edecek.





"ÇOK ŞEY BİLİYOR VE PATRONA YAKIN"

Kulislerde dolaşan iddialara göre Habertürk'ün Medya Grup başkanı Kenan Tekdağ, Sarıkaya'nın kovulmamasından yana. Sarıkaya'yı harcayamamalarının sebebi ise patronla yakınlığı ve gurubun içindeki birçok sırra hakim olması.