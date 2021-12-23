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    • Güncel
    • 23.12.2021 13:06
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    • 23.12.2021 13:17
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    Ciner'den unutturma taktiği mi? "Muharrem Sarıkaya'nın köşesi ve programı duruyor sadece temsilcilikten istifa etti" iddiası

    Ciner Medya Grubu bünyesindeki Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir röportaj esnasında İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat attı. Habertürk ve fosil gazeteci Muharrem Sarıkaya önce sessizliğe gömülse de tepkilerin ardından istifa haberi geldi. Herkes beklendiği üzere Sarıkaya'nın görevine son verildiğini düşünürken gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. İddialara göre Sarıkaya sadece Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği'nden istifa etti ve izne çıkartıldı. Ortalık durulunca köşesinde yazmaya ve programlarına devam edecek.

    Sarıkaya hakkında bomba iddia

    Habertürk yazarı fosil gazeteci Muharrem Sarıkaya, gerçekleştirdiği bir yayın sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte Sarıkaya'ya yönelik tepkiler yükseldi.

    Ses teknisyenine canlı yayında tokat!

    "TEMSİLCİLİKTEN" İSTİFA ETTİ
    Habertürk'ten yapılan açıklamada "Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı" denildi.

    Sarıkaya'nın Habertürk TV'deki programına ve Habertürk'teki yazılarına devam edip etmeyeceği hakkında ise bilgi verilmedi.

    90 GÜN İZİN VE GÖREVE DÖNECEK İDDİASI
    Habertürk koridorlarından sızan iddialara göre Muharrem Sarıkaya '90 gün izne' çıkartıldı. Habertürk'ün bu tavrı olayı bir süreliğine soğutma taktiği olarak yorumlanırken, Sarıkaya'nın 90 günlük 'bu zorunlu izin' sonrası yeni bir görevlendirme ile kurum içinde kalacağı yönünde.

        İddia o ki temsilcilikten istifa eden Sarıkaya, olaylar durulunca köşesine ve programlara devam edecek.

        "ÇOK ŞEY BİLİYOR VE PATRONA YAKIN"
        Kulislerde dolaşan iddialara göre Habertürk'ün Medya Grup başkanı Kenan Tekdağ, Sarıkaya'nın kovulmamasından yana. Sarıkaya'yı harcayamamalarının sebebi ise patronla yakınlığı ve gurubun içindeki birçok sırra hakim olması.

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        Sarıkaya hakkında bomba iddia
        Haberler Güncel Ciner'den unutturma taktiği mi? "Muharrem Sarıkaya'nın köşesi ve programı duruyor sadece temsilcilikten istifa etti" iddiası
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