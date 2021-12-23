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    • 23.12.2021 17:18
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    • 23.12.2021 17:18
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    Mersin ve Bolu'da doktora şiddet! Biri darbetti biri burnunu kırdı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde görevli doktor Hüseyin Akdoğan, çocuk hastayı muayene ettiği sırada başka bir doktorla konuşarak muayeneyi geciktirdiği iddiasıyla anne C.Y. ile tartıştı. Bir süre sonra hastaneye gelen kadının kocası ile arkadaşı Dr. Akdoğan'ı darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevkedildi. Öte yandan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Emre Bilgin'e görevi başında saldırıp, burnunu kırması nedeniyle gözaltına alınan Y.E.D. (24), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

    Doktora şiddet! Biri darbetti biri burnunu kırdı

    Olay, Tarsus Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre anne C.Y., rahatsız olan çocuğu Y.Y.'yi Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Dr. Hüseyin Akdoğan, çocuğu muayene edeceği sırada iddiaya göre, diğer bir doktorla hastası hakkında kısa süreli fikir alışverişinde bulundu.



    Bu duruma tepki gösteren çocuğun annesi C.Y., Dr. Hüseyin Akdoğan ile tartıştı. Tartışmanın sona ermesinden sonra çocuğu tedavi eden Dr. Akdoğan'ın yanına bir süre sonra baba E.Y., geldi.

    E.Y., yanında arkadaşı M.Y ile acil servise girer girmez görevli Akdoğan ile tartışarak, darbetti.



        Olayın büyümesiyle özel güvenlik görevlileri araya girdi. Daha sonra gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., ve arkadaşı M.Y., polis merkezine götürüldü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
        Darbedilen Dr. Hüseyin Akdoğan, şikayetçi olurken, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadık Emre Direk ise yaptığı yazılı açıklamada olayı kınadı.

        Dr. Hüseyin Akdoğan, "Hasta muayenesi sırasında bir hekim arkadaşımla başka bir hasta hakkında kısa süreli fikir alışverişinde bulunduk. Benim hastanın muayenesi 15 saniye kadar gecikti. Bu sırada hastanın annesi çocuğuyla ilgilenmediğim gerekçesiyle tepki gösterdi. Yaptığının ayıp ve yanlış olduğunu kendisine ilettim. Sadece muayenesinin 15 saniye aksadığını bunu abartmaması gerektiğini söyledim. Muayenesini yapıp reçetesini yazıp gönderdim. Olaydan 1 saat sonra muayene ettiğim çocuğun babası polikliniğime geldi. Önce bana küfür etmeye başladı. 'Eşime terbiyesiz diyemezsin. Sen kimsin' deyip bana küfür etti. Yanında biri daha vardı. Bu iki kişi tarafından görev başında mesleğimi icra ederken darbedildim. Hem beyaz kod verdik hem de şikayetçi oldum. Olay şu an savcılıkta"         dedi.
        İfadeleri alınan E.Y. ve M.Y., tutuklanma talebiyle savcılığa sevkedildi.



        BİR HABER DE BOLU'DAN
        Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli göz doktoru E.B'yi darbetmekle suçlanan hasta yakını gözaltına alındı.

        Doktor E.B, hemşirelerle tartışan bir hastayı bölgeden uzaklaştırmak isterken hasta yakınının saldırısına uğradı.

        Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan E.B, kendisine saldıran hasta yakınından şikayetçi oldu.

        Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanan saldırgan Y.E.D. olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilirken, hastane yönetimi ise "beyaz kod" verdi.

        Polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bolu Adliyesine sevk edilen Y.E.D'nin savcılık sorgusu devam ediyor.

        Doktor E.B. hastanenin acil servisinden yapılan ilk müdahalesinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

        Kendisine saldıran hasta yakını ile hastanın, hemşirelere zorluk çıkardığını belirten E.B, "Şahıs ve şahsın yanındaki kadın, zaten daha önce hemşire hanımlara hakaret etti. 'Parasını biz veriyoruz, bizi muayene edeceksiniz.' gibi sırasını beklemeden muayene olmak istedi. Diğer hastalarımız onlara tepki gösterdi. En son hastanenin özel güvenliği hastayı çıkarırken kadın hala 'Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız.' dedi. Ben de 'Buyurun dışarı çıkın. Ne konuşuyorsunuz?' dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs burnuma yumruk attı." diye konuştu.

        E.B. burnunda kırık olduğunu ve iş görmemezlik raporu aldığını aktararak, "Çok üzücü. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Onlar da şikayetçi. Biz de şikayetçi olduk, Bakanlık nezdinde de 'beyaz kod' verdik. Gerisi adli kısımda." dedi.

        Doktor E.B, Türkiye'nin birçok yerinde benzer saldırıların görüldüğüne işaret ederek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

        Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktora görevi başındayken yapılan saldırıyı kınadı.

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