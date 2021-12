Mersin ve Bolu'da doktora şiddet! Biri darbetti biri burnunu kırdı

Olayın büyümesiyle özel güvenlik görevlileri araya girdi. Daha sonra gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., ve arkadaşı M.Y., polis merkezine götürüldü.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Darbedilen Dr. Hüseyin Akdoğan, şikayetçi olurken, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadık Emre Direk ise yaptığı yazılı açıklamada olayı kınadı.



Dr. Hüseyin Akdoğan, "Hasta muayenesi sırasında bir hekim arkadaşımla başka bir hasta hakkında kısa süreli fikir alışverişinde bulunduk. Benim hastanın muayenesi 15 saniye kadar gecikti. Bu sırada hastanın annesi çocuğuyla ilgilenmediğim gerekçesiyle tepki gösterdi. Yaptığının ayıp ve yanlış olduğunu kendisine ilettim. Sadece muayenesinin 15 saniye aksadığını bunu abartmaması gerektiğini söyledim. Muayenesini yapıp reçetesini yazıp gönderdim. Olaydan 1 saat sonra muayene ettiğim çocuğun babası polikliniğime geldi. Önce bana küfür etmeye başladı. 'Eşime terbiyesiz diyemezsin. Sen kimsin' deyip bana küfür etti. Yanında biri daha vardı. Bu iki kişi tarafından görev başında mesleğimi icra ederken darbedildim. Hem beyaz kod verdik hem de şikayetçi oldum. Olay şu an savcılıkta" dedi.

İfadeleri alınan E.Y. ve M.Y., tutuklanma talebiyle savcılığa sevkedildi.