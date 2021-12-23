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    • 23.12.2021 19:46
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    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 23 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefa ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 23 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi. Güncel koronavirüs tablosu...

    takvim.com.tr
    Son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi.

    23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    "BU MÜCADELEYİ TURKOVAC İLE VERECEĞİZ"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac'ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." dedi.

    22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 23 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefa ve aşı tablosunu paylaştı
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