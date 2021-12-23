Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 23 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefa ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi.

23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

"BU MÜCADELEYİ TURKOVAC İLE VERECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac'ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." dedi.

22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU