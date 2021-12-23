24 Aralık okullar tatil mi? Cuma Trabzon, Zonguldak, Kastamonu, Sinop'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması...

Ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu nedenle her akşam okulların tatil olup olmadığı konusunda yapılan araştırmalar artışa geçiyor. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler sorgulatmalar yapıyor. Bazı illerin valiliklerinden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Peki, 24 Aralık okullar tatil mi? Cuma Trabzon, Zonguldak, Kastamonu, Sinop'ta okullar tatil olacak mı? İşte son açıklamalar
24 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?
24 Aralık okullar tatil mi sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu hakkında açıklama gelirse anında haberimize eklenecektir.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.