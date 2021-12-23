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    • Güncel
    • 23.12.2021 17:38
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    • 23.12.2021 17:38
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    24 Aralık okullar tatil mi? Cuma Trabzon, Zonguldak, Kastamonu, Sinop'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması...

    Bu hafta ülke genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirdi. Bu kapsamda da okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağı konusundaki açıklamaya odaklandı. Peki, 24 Aralık okullar tatil mi? Cuma Trabzon, Zonguldak, Kastamonu, Sinop'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı? İşte detaylar...

    24 Aralık yarın okullar tatil mi?

    Ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu nedenle her akşam okulların tatil olup olmadığı konusunda yapılan araştırmalar artışa geçiyor. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler sorgulatmalar yapıyor. Bazı illerin valiliklerinden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Peki, 24 Aralık okullar tatil mi? Cuma Trabzon, Zonguldak, Kastamonu, Sinop'ta okullar tatil olacak mı? İşte son açıklamalar

    24 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

    24 Aralık okullar tatil mi sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu hakkında açıklama gelirse anında haberimize eklenecektir.

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel 24 Aralık okullar tatil mi? Cuma Trabzon, Zonguldak, Kastamonu, Sinop'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması...
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