Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul Kadıköy Kalamış'ta bir restorantta silahlı çatışma çıktı! Kilit isim konuştu

    Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü çatışmanın, yat yüzünden çıktığı iddiası ortaya atıldı. Yatın sahibi Hasan Peker, “Tarafları tanımam” açıklaması yaptı. 58 metrelik mega yatın ilk ismi 'Egeria'ydı. 40 milyon avroya mal edildiği açıklanan mega yatın içinde helikopter pisti, yüzme havuzu, sauna ve spor salonu bulunuyor.

    Kilit isim konuştu

    İstanbul Kadıköy Kalamış'taki ünlü bir restoranda Susurluk hükümlüsü eski özel harekat polisleri Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan'ın öldüğü çatışmanın sır perdesi hala giderilemedi.

    Silahlı çatışmada yaralanan ve yoğun bakımda olan Fuat, Hüseyin, Ayhan Çakıroğlu kardeşlerin ise detaylı ifade veremediği öğrenildi.

    Bu arada gazeteci Timur Soykan'ın "olayın mega yatın iade anlaşmazlığı" yüzünden çıktığı iddiasıyla ilgili Peker Holding'den açıklama geldi.

    MAHKEMELİK OLDU
    Holding sahibi işadamı eski milletvekili Hasan Peker, avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Lord Of The Seas adlı yatı, Nef Ataköy arazisine yapılan bazı dükkanları verip aldığım doğrudur. Yatın eski sahipleri, (Erkan ve Volkan Altuntaş) miras konusunda anlaşamamış. Yatı geri istediler. Mahkememiz devam ediyor" dedi.

    Ancak bu çatışmanın, yatla bir ilgisinin bulunmadığını, tarafların hiç birini tanımadığını söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Milyonlarca çalışanın net ücret artıyor!
    Haberler Güncel İstanbul Kadıköy Kalamış'ta bir restorantta silahlı çatışma çıktı! Kilit isim konuştu
        SON DAKİKA