İstanbul Kadıköy Kalamış'ta bir restorantta silahlı çatışma çıktı! Kilit isim konuştu

İstanbul Kadıköy Kalamış'taki ünlü bir restoranda Susurluk hükümlüsü eski özel harekat polisleri Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan'ın öldüğü çatışmanın sır perdesi hala giderilemedi.

Silahlı çatışmada yaralanan ve yoğun bakımda olan Fuat, Hüseyin, Ayhan Çakıroğlu kardeşlerin ise detaylı ifade veremediği öğrenildi.

Bu arada gazeteci Timur Soykan'ın "olayın mega yatın iade anlaşmazlığı" yüzünden çıktığı iddiasıyla ilgili Peker Holding'den açıklama geldi.

MAHKEMELİK OLDU

Holding sahibi işadamı eski milletvekili Hasan Peker, avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Lord Of The Seas adlı yatı, Nef Ataköy arazisine yapılan bazı dükkanları verip aldığım doğrudur. Yatın eski sahipleri, (Erkan ve Volkan Altuntaş) miras konusunda anlaşamamış. Yatı geri istediler. Mahkememiz devam ediyor" dedi.

Ancak bu çatışmanın, yatla bir ilgisinin bulunmadığını, tarafların hiç birini tanımadığını söyledi.