Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil? 23 Aralık Perşembe okullarda kar tatili var mı? Amasya, Çorum, Karabük, Samsun, Düzce...

Aralık ayının sonlarına doğru başlayan yoğun kar yağışı ülkemizin birçok yerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, bugün hangi illerde kar tatili var? 23 Aralık Perşembe kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Bugün MEB ve Valilik kar tatili açıklaması var mı? İşte detaylar!
23 ARALIK PERŞEMBE KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER HANGİLERİ
Yurt genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi.
KASTAMONU
Kastamonu'da gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.
Kastamonu'da gün boyunca etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü de ara verildi.
Ayrıca eğitim ve öğretime ara verilen 9 ilçede engelli ve hamile personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma oluşturabileceği belirtildi.
TRABZON
Trabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara edilecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilecek.
Bu ilçelerdeki engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise 23 Aralık Perşembe günü sadece taşımalı eğitime ara verilecek.