Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil? 23 Aralık Perşembe okullarda kar tatili var mı? Amasya, Çorum, Karabük, Samsun, Düzce...





GİRESUN



Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara verilecek.



İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.



İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek.





SİNOP



Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde 23 Aralık Perşembe günü eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.



İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da 23 Aralık Perşembe günü idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.



BARTIN



Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 23 Aralık Perşembe günü da tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.



Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de 23 Aralık Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.