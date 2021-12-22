Aksaray'da öğrencisine yumruk atan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tutuklandı mı, görevden alındı mı? Ali Rıza Yücel kimdir?

Tüm Türkiye Aksaray'daki öğretmenin bir öğrenciye şiddet uyguladığı görüntülerini konuşuyor. Aksaray'da bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, koridora çıkardığı öğrencisi T.K'yı yumruk atıp boğazını sıktı. Bağrışmaları duyan başka sınıftaki öğretmen müdahale edip öğrenci T.K.'yı Ali Rıza Yücel'den kurtardı. Korkunç anlar kameralara anbean yansıdı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorunda, "Ali Rıza Yücel kimdir? Aksaray'da öğrencisine yumruk atan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tutuklandı mı? Şehit Salih Aksu Ortaokulu öğretmeni Ali Rıza Yücel görevden alındı mı? İşte olayla ilgili son gelişmeler!
Aksaray'da, bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya yumruk atıp boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ü., müdahale edip öğrenci T.K'yı Ali Rıza Yücel'in elinden kurtardı. O dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öğretmen Ali Rıza Yücel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay, 14 Aralık tarihinde Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi.
Okulun matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, iddiaya göre başka bir öğrencinin kendisi hakkında küfür ettiği gerekçesi ile sınıftan çıkardığı 5. sınıf öğrencisi T. K.'yı okul koridorunda tokat ve yumrukla öldüresiye dövdü.