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    • Güncel
    • 23.12.2021 10:32
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    • 23.12.2021 10:48
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'da yoğun kar

    İstanbul'da bazı yerlerde kar yağışı görülüyor. Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte İl il 23 Aralık hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da yoğun kar!

    İstanbul'da bazı yerlerde kar yağışı görülüyor. Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü.

    Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, Başakşehir'deki yoğun yağış nedeniyle yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

    İstanbul'da yoğun kar!

    Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

    Esenyurt'ta da hafif etkili olan kar yağışı nedeniyle araçların üzerinde kar birikti.

    Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

    Bu arada vatandaşlar, kar manzarasıyla fotoğraflar çektirdi.


        BUGUN HAVA NASIL OLACAK?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        EDİRNE °C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, -4°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 6°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 10°C
        Az bulutlu

        MUĞLA °C, 6°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 7°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 3°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ANKARA °C, 0°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 0°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, -5°C
            Parçalı ve az bulutlu

            YOZGAT °C, -3°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor..

            BOLU °C, 0°C
            Çok bulutlu

            DÜZCE °C, 5°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            KASTAMONU °C, -2°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 2°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ÇORUM °C, 0°C
            Çok bulutlu , sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

            SAMSUN °C, 4°C
            Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

            TOKAT °C, 0°C
            Çok bulutlu

            TRABZON °C, 5°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

            ERZURUM °C, -7°C
            Çok bulutlu

            KARS °C, -6°C
            Çok bulutlu

            MALATYA °C, 1°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 0°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 5°C
                Parçalı çok bulutlu

                GAZİANTEP °C, 4°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 4°C
                Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 8°C
                Parçalı ve az bulutlu

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'da yoğun kar
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