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    • 23.12.2021 07:02
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    • 23.12.2021 07:16
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    Anaokulundaki skandal etkinliğin altından CHP adayı çıktı: Çocukları çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar

    İstanbul Maltepe'de bulunan özel bir anaokulunda yapılan bir etkinliğe ilişkin skandal görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çarşaf giyen kadınlar aşağılanırken Osmanlı Devleti'ni karalayan yanlış tarihi bilgiler verilen oyunda, padişahlar çocuklara kötüleniyor. 2015'te CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olan Hikmet Dolun Binzinger'in sahibi olduğu anaokulundaki skandal etkinlik velilerin tepkisini çekti.

    Anaokulundaki skandalın altından CHP çıktı!

    İstanbul Maltepe'de bulunan özel bir anaokulunda yapılan bir etkinliğe ilişkin skandal görüntüler ortaya çıktı.

    Görüntülerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendiği ve bir oyun sahnelendiği görülüyor. Ancak Osmanlı Devleti'ni karalayan, yanlış tarihi bilgiler verilen oyunda, Osmanlı ve padişahlar çocuklara kötüleniyor.

    Oyunun bir anında erkek rolündeki bir kadının arkasından dört çarşaflı kadın sahne alıyor. Bu sırada ise minik çocuklardan bazılarının korku içinde, "Annemi istiyorum" demeye başladığı duyuluyor. 2015'te CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olan Hikmet Dolun Binzinger'in sahibi olduğu anaokulundaki skandal etkinlik velilerin tepkisini çekti.



    'MİSYONERLİK YUVASI'
    Sabah'ta yer alan habere göre, bir veli, yaptığı açıklaamada şu ifadeleri kullandı:
    Tavsiye üzerine çocuğumu buraya kaydettirdim. Eşim bana bu görüntüleri gönderdi. İzleyince şoka girdim.

        Anaokulu değil, resmen misyonerlik okulu. Yapılan etkinlikte tarihi gerçekleri yanlış aktarıp padişahlara iftira atıyorlar. Görüntülerde Osmanlı'yı karalayan ise okulun sahibi Hikmet Dolun Binzinger'di.


        3-4 yaşındaki bu çocuklara bu şekilde korku dolu, yalan yanlış, beyin yıkama formasyonuyla tarih anlatılması doğru mu? Görüntüleri izledikten sonra çocuğumla konuştum. Çocuğuma, 'Çarşaf giyen insanlar nasıl insanlar?' diye sordum. Çocuğum da 'Kötü insanlar' cevabını verdi. Avukatımla görüştüm, suç duyurusunda bulunacağım.

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