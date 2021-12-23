Anaokulundaki skandal etkinliğin altından CHP adayı çıktı: Çocukları çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar

İstanbul Maltepe'de bulunan özel bir anaokulunda yapılan bir etkinliğe ilişkin skandal görüntüler ortaya çıktı.



Görüntülerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendiği ve bir oyun sahnelendiği görülüyor. Ancak Osmanlı Devleti'ni karalayan, yanlış tarihi bilgiler verilen oyunda, Osmanlı ve padişahlar çocuklara kötüleniyor.