İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! ABD'li diplomat Suriye uyruklu şahsı yurt dışına kaçırırken suçüstü yakalandı

DİPLOMAT VE SURİYELİ YOLCU POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Güvenlik kameraları tarafından yerleri tespit edilen iki yolcu polis tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda ABD'li diplomatın üzerinden, diplomatik pasaportu ve zarfın içinde bulunan 10 bin dolar para ele geçirildi. Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalanan Suriyeli yolcu R.S ve ABD'li diplomat D.J.K adli makamlara sevk edildi. Suriye uyruklu yolcu serbest bırakılırken, ABD'li diplomat ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.