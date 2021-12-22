İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! ABD'li diplomat Suriye uyruklu şahsı yurt dışına kaçırırken suçüstü yakalandı

Son dakika gelen habere göre İstanbul polisi, İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S. isimli şüpheliyi durdurdu.
Kendi pasaportuyla pasaport kontrol noktasından geçen Suriyeli yolcu arındırılmış salonda ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda diplomat olarak çalışan D.J.K ile buluştu. Yolcu bekleme salonunda bir süre konuşan iki yolcu daha sonra yakın alanda bulunan bir tuvalete girdiler.
YAKALANMAMAK İÇİN ÜSTLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerasına takılan Suriyeli yolcu bir süre daha orada bekledi. Olay yerine polis ekipleri gelerek yolcunun pasaportunu kontrol etti.