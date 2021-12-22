Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? 2022 yılbaşı sanatçı programları belli oldu mu? Yılbaşında kimler sahne alacak?

YILBAŞINDA HANGİ SANATÇI NEREDE?

1 milyonluk imza ile yılbaşı gecesi en çok kazanacak isim Özcan Deniz olacak. Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak ve onu dinlemeye giden 2 kişinin konaklama dahil 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Hadise de Özcan Deniz ile neredeyse aynı ücreti kazanacak olan isimlerden. Üç ünlü şarkıcı da sahneye çıkmak için 900 bin lira alacak.