Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? 2022 yılbaşı sanatçı programları belli oldu mu? Yılbaşında kimler sahne alacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 31 Aralık gecesi için plan yapanlar yılbaşında kimlerin hangi usta sanatçıların sahne alacağını merak ederek araştırmaya başladı. Sevdiği sesleri yakından görmek ve dinlemek isteyenler için yılbaşında sanatçıların sahne alacağı yerleri haberimizde derledik.
YILBAŞINDA HANGİ SANATÇI NEREDE?
1 milyonluk imza ile yılbaşı gecesi en çok kazanacak isim Özcan Deniz olacak. Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak ve onu dinlemeye giden 2 kişinin konaklama dahil 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Hadise de Özcan Deniz ile neredeyse aynı ücreti kazanacak olan isimlerden. Üç ünlü şarkıcı da sahneye çıkmak için 900 bin lira alacak.
KİM NE KADAR KAZANACAK?
Ebru Gündeş - Kıbrıs (900 Bin TL)
Yıldız Tilbe - Sakarya (900 Bin TL)
İrem Derici - Konya (350 Bin TL)
Linet - Sapanca (500 Bin TL)
Serkan Kaya - Kıbrıs (700 Bin TL)
Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs (400 Bin TL)