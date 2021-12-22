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    • 22.12.2021 16:23
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    Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? 2022 yılbaşı sanatçı programları belli oldu mu? Yılbaşında kimler sahne alacak?

    Yeni yıla az zaman kala planlar yapanlar ve eğlenmek isteyenler güncel konserlerin hangileri olduğunu araştırıyor. Bu noktada Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? Sorusunun yanıtı da oldukça merak ediliyor. Her sene yeni yıla özel olarak sahne alan ünlüler Türkiye’nin farklı illerinde hayranlarıyla, sevenleriyle buluşuyor. Peki Yılbaşında kimler sahne alacak? Gitmek ve sevdiği sanatçıları yakından görüp dinlemek isteyenlerin merak ettiği 2022 yılbaşı sanatçı programları belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022?

    Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? 2022 yılbaşı sanatçı programları belli oldu mu? Yılbaşında kimler sahne alacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 31 Aralık gecesi için plan yapanlar yılbaşında kimlerin hangi usta sanatçıların sahne alacağını merak ederek araştırmaya başladı. Sevdiği sesleri yakından görmek ve dinlemek isteyenler için yılbaşında sanatçıların sahne alacağı yerleri haberimizde derledik.

    YILBAŞINDA HANGİ SANATÇI NEREDE?

    1 milyonluk imza ile yılbaşı gecesi en çok kazanacak isim Özcan Deniz olacak. Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak ve onu dinlemeye giden 2 kişinin konaklama dahil 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Hadise de Özcan Deniz ile neredeyse aynı ücreti kazanacak olan isimlerden. Üç ünlü şarkıcı da sahneye çıkmak için 900 bin lira alacak.

    KİM NE KADAR KAZANACAK?

    Ebru Gündeş - Kıbrıs (900 Bin TL)
    Yıldız Tilbe - Sakarya (900 Bin TL)
    İrem Derici - Konya (350 Bin TL)
    Linet - Sapanca (500 Bin TL)
    Serkan Kaya - Kıbrıs (700 Bin TL)
    Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs (400 Bin TL)

        Ziynet Sali - Antalya (400 Bin TL)
        Gülben Ergen - Günay Restoran (300 Bin TL)
        Serdar Ortaç - Kıbrıs (350 Bin TL)
        Hakan Altun - Ankara (750 Bin TL)
        Deniz Seki - Kıbrıs (250 Bin TL)
        Derya Uluğ - Afyon (150 Bin TL)
        Ebru Yaşar - Kıbrıs (300 Bin TL)

        Edis - Beşiktaş (400 Bin TL)
        Funda Arar - Kıbrıs (700 Bin TL)
        Hadise - Kıbrıs (900 Bin TL)
        Mustafa Ceceli - Mersin (300 Bin TL)
        Özcan Deniz - Kıbrıs (1 Milyon TL)
        Şevval Sam - Sapanca (350 Bin TL)
        Volkan Konak - Antalya (700 Bin TL)
        Dansöz Didem - Kıbrıs (100 Bin TL)

        Pandemi sürecinde konser vermeyi reddeden Tarkan, yılbaşı gecesi Kıbrıs geleneğini bozarak bu yıl Mısır'da sahne alacak. Megastar'ın sahne ücreti şimdilik gizli tutuluyor
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        Haberler Güncel Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? 2022 yılbaşı sanatçı programları belli oldu mu? Yılbaşında kimler sahne alacak?
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