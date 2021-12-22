SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK/KCK'da çözülme sürüyor! 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

OPERASYONLAR DA ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gereken cevabı almaya devam ettiği belirtilerek, "10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" denildi.