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    • Güncel
    • 22.12.2021 16:10
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    • 22.12.2021 16:13
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    SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK/KCK'da çözülme sürüyor! 3 terörist daha teslim oldu

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    Terör örgütü çözülüyor! 3 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    OPERASYONLAR DA ARALIKSIZ SÜRÜYOR
    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gereken cevabı almaya devam ettiği belirtilerek, "10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK/KCK'da çözülme sürüyor! 3 terörist daha teslim oldu
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