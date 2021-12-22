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    • 22.12.2021 10:12
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    Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan flaş açıklama! Sınırdan zehir sokmaya çalışanlara darbe!

    Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Rekor miktar! Sınırdan zehir sokmaya çalışanlara darbe!

    Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

    Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan flaş açıklama! Sınırdan zehir sokmaya çalışanlara darbe!
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