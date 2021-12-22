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    • 22.12.2021 09:28
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    • 22.12.2021 09:28
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    Samsun'da yabancı uyruklu PKK'lı gözaltına alındı

    Samsun'da terör polisi tarafından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terör örgütü PKK mensubu bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun’da yabancı uyruklu PKK’lı gözaltına alındı

    Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu örgüt mensubu bir kişinin Samsun'daki adresini tespit etti.

    TEM polis, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Canik ilçesindeki adrese bu sabah saat 07.00'de operasyon düzenledi.

    Operasyonda, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

    Gözaltına alınan M.A. hastanede sağlık kontrolü ve kovid testinden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Güncel Samsun'da yabancı uyruklu PKK'lı gözaltına alındı
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