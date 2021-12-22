Bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? 22-23 Aralık İstanbul hava durumu!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Gece saatlerine doğru İstanbul'da kar yağışının başlaması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 0 ila 5 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan havanın çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Karadeniz'e bakan kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

METEOROLOJİDEN O İLLER İÇİN UYARI

Ülkemizin kuzey , iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.