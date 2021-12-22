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    • Güncel
    • 23.12.2021 11:16
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    • 23.12.2021 11:17
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    31 Aralık okullar tatil mi? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    31 Aralık 2021 Cuma günü Türkiye'de belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken gözler yapılan son açıklamalara çevrildi. Ayrıca milyonlarca öğrenci bugünlerde tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık okullar tatil mi? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayı...

    takvim.com.tr
    31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    2022 yılı için milyonlarca kişi gün sayıyor. Bu kapsamda özellikle ayın son günlerinde, yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı, okulların tatil edilip edilmeyeceği konuları merak ediliyor. Konu hakkında resmi makamlardan yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Peki, 31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık okullar tatil mi? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...

    31 ARALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

    31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı, 31 Aralık okullar tatil mi ve Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı şeklindeki sorular son günlerde merak edilir oldu. Ancak bu sorular hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

    2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

    Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)

    Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)

    Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)

    Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı (1 gün tatil)

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi (1 gün tatil)

        YILBAŞI HAKKINDA

        Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.
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        Haberler Güncel 31 Aralık okullar tatil mi? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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