Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.12.2021 13:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2021 13:51
    ABONE OL

    Silivri'deki sahte içki operasyonu!1 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberleri... Silivri'de düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 15 bidon içinde toplam 75 litre kimyasal madde, 48 adet 15 mililitrelik esans, 1 litre etil alkol, 19 litre damacana içinde kimyasal madde ve 15 plastik pet şişede sahte alkol ele geçirildi.

    Sahte içki operasyonu!1 şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine dün çalışma başlatıldı.

    İhbara konu adresin G.G. adına kayıtlı olduğunu belirleyen ekipler, alınan arama kararı kapsamında aynı gün adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Adreste yapılan aramalarda 15 bidon içinde toplam 75 litre kimyasal madde, 48 adet 15 mililitrelik esans, 1 litre etil alkol, 19 litre damacana içinde kimyasal madde ve 15 plastik pet şişede sahte alkol ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Can dostları için modern tesis
    Haberler Güncel Silivri'deki sahte içki operasyonu!1 şüpheli gözaltına alındı
        SON DAKİKA