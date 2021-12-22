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    • 22.12.2021 21:31
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    • 22.12.2021 21:31
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    Valilikten son dakika uyarısı! Yılbaşında o yollar kapanıyor

    Ankara Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında 31 Aralık gecesi saat 19.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Yılbaşında hangi yollar kapalı? Yılbaşına ilişkin yeni gelişmeler...

    Valilikten son dakika uyarısı! Yılbaşında o yollar kapanıyor

    Ankara Valiliği, 31 Aralık saat 19.00'dan itibaren emniyet tedbirleri kapsamında kentteki bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

    Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkent genelindeki yeni yıl kutlamaları sırasında yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı öngörülen YHT, AŞTİ, oteller, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda, huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet tedbirleri alınacak.

    Bu kapsamda, 31 Aralık saat 19.00'dan itibaren, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı; Bestekar, Tunalı Hilmi ile J. F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

        Ayrıca , ihtiyaç olması halinde Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasındaki bölümü, GMK Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasındaki bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, 54. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasındaki bölümü

        Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J. F. Kennedy Caddesi arasındaki bölümü, Filistin Caddesi, Kumrular Sokak ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.
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        Haberler Güncel Valilikten son dakika uyarısı! Yılbaşında o yollar kapanıyor
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