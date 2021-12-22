Valilikten son dakika uyarısı! Yılbaşında o yollar kapanıyor

Ankara Valiliği, 31 Aralık saat 19.00'dan itibaren emniyet tedbirleri kapsamında kentteki bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkent genelindeki yeni yıl kutlamaları sırasında yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı öngörülen YHT, AŞTİ, oteller, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda, huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet tedbirleri alınacak.
Bu kapsamda, 31 Aralık saat 19.00'dan itibaren, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı; Bestekar, Tunalı Hilmi ile J. F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.