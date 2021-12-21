Zemheri zamanı neler olur? 2021 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek? Zemheri nedir, ne zaman başlar?

Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Zemheri zamanı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla birlikte kışın en şiddetli zamanı yani karakış olarak bilinen zemheri zamanı geldi çattı. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor. Peki, Zemheri nedir, ne zaman başlar? Zemheri zamanı neler olur? 2021 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek? İşte merak edilenler!