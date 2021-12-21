Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? 22 Aralık Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler listesi: Düzce, Konya, Bartın, Ordu, Maraş...

BARTIN'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bartın'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilirken uzaktan eğitime devam edileceği duyuruldu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 22.12.2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitime uzaktan devam edilecektir." denildi.

Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte izinli sayılacakları duyuruldu.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi. Açıklamada, sadece taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.

Öte yandan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimle beraber köy okullarının tamamında yüz yüze eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiş olup uzaktan eğitime ise devam edilecek" dedi.