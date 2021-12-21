Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman nereli? Hayatı ve siyasi kariyeri...

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Peki, Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman nereli? Hayatı ve siyasi kariyeri...
MURAT ZAMAN KİMDİR?
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.Resim Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.
Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.