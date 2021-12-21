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    • 22.12.2021 06:22
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    Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman nereli? Hayatı ve siyasi kariyeri...

    Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı. Bu gelişmelerin ardından yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman nereli? Hayatı ve siyasi kariyeri...

    takvim.com.tr
    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman kimdir?

    Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Peki, Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman nereli? Hayatı ve siyasi kariyeri...

    MURAT ZAMAN KİMDİR?

    Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.Resim Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

    Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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        Haberler Güncel Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman nereli? Hayatı ve siyasi kariyeri...
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