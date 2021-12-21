TGC'den sonunda ses çıktı! Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayın esnasında tokat atan Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 1537 sicil numaralı üyesi Muharrem Sarıkaya'nın meslektaşına şiddet uygulamasını değerlendirdi.
Toplantıda Muharrem Sarıkaya'nın meslektaşı İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir'e hakaret etmesini, şiddet uygulamasını TGC Tüzüğü'ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne, meslek onur ve saygınlığına aykırı bulundu.
TGC, bu nedenlerle Sarıkaya hakkında disiplin soruşturması açılmasına, savunmasının istenmesine, savunması alındıktan sonra Onur Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.