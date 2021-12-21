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    • 21.12.2021 21:12
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 21 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefa ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 21 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum!

    Sağlık Bakanlığı, 21 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" ifadelerini kullandı.

    20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
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                            Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 21 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefa ve aşı tablosunu duyurdu
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