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    • 22.12.2021 10:06
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    Bugün Konya, Zonguldak, Bartın, Bolu'da okullar tatil oldu mu? 22 Aralık okullar tatil mi? Valilik açıklaması...

    Aralık ayının sonlarında Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler arama motorları üzerinden yaptıkları araştırmaları arttırdı. Bu kapsamda bir valilik açıklaması yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Peki, 22 Aralık okullar tatil mi? Çarşamba Konya, Zonguldak, Bartın, Bolu'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi? İşte merak edilen detaylar...

    22 Aralık Çarşamba bugün okullar tatil mi?

    Ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bitlis, Ağrı, Muş, Konya, Kastamonu, Zonguldak, Giresun, Karabük, Ordu, Bartın, Sinop Adana, Düzce ve Hakkari'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle 14 kentin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

    22 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

    ZONGULDAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

    Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

    Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden olabileceğinden dolayı okullar bir gün süreyle tatil edildi.

    Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kar yağışının gece saatlerinde don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamında 22.12.2021 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca valimizin sosyal medya hesapları taklit edilerek sahte hesaplardan bu konuda yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda saygıyla duyurulur" denildi.

    BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Bartın'da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

    Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları kaydedildi.

    EFLANİ İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

    Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

    Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

    GİRESUN'UN ÇAMOLUK İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından önleyici tedbir olarak yüz yüze eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

    Eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının da yarın bir gün süre ile idari izinli sayılacakları kaydedildi.

    HAMUR'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

    Ağrı'nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."

    KARABÜK'ÜN EFLANİ İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

    Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü ilçemizde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile, diyaliz hastası ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

    BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

    İlçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 22 Aralık Çarşamba tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    KASTAMONU'NUN İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

    Şenpazar ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullar daha önce tatil edilmişti.

        MUŞ'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

        Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Meteorolojik sis, don ve çığ uyarısının da yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        ORDU
        Ordu`nun Gürgen ve Gürgentepe ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        ADANA
        Adana`nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık`ta eğitime verilen aranın 1 gün uzatıldığı bildirildi.

        DİYARBAKIR'DA BİR İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kulp ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları da ulaşıma kapandı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

        BARTIN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

        Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 22 Aralık Çarşamba günü ilimiz merkez ve merkeze bağlı beldelerde ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        AHLAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 22 Aralık'ta eğitim öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Bugün Konya, Zonguldak, Bartın, Bolu'da okullar tatil oldu mu? 22 Aralık okullar tatil mi? Valilik açıklaması...
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