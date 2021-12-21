Bugün Konya, Zonguldak, Bartın, Bolu'da okullar tatil oldu mu? 22 Aralık okullar tatil mi? Valilik açıklaması...

Ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bitlis, Ağrı, Muş, Konya, Kastamonu, Zonguldak, Giresun, Karabük, Ordu, Bartın, Sinop Adana, Düzce ve Hakkari'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle 14 kentin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.
22 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?
ZONGULDAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden olabileceğinden dolayı okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kar yağışının gece saatlerinde don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamında 22.12.2021 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca valimizin sosyal medya hesapları taklit edilerek sahte hesaplardan bu konuda yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda saygıyla duyurulur" denildi.
BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bartın'da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları kaydedildi.
EFLANİ İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.
GİRESUN'UN ÇAMOLUK İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından önleyici tedbir olarak yüz yüze eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının da yarın bir gün süre ile idari izinli sayılacakları kaydedildi.
HAMUR'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Ağrı'nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."
KARABÜK'ÜN EFLANİ İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü ilçemizde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile, diyaliz hastası ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."
BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
İlçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 22 Aralık Çarşamba tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KASTAMONU'NUN İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi.
Şenpazar ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullar daha önce tatil edilmişti.