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    • 21.12.2021 18:59
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    FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberleri... Ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor. Bursa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

    Haşhaşilere operasyon!

    Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    20 FETÖ'CÜ YAKALANDI
    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bursa, Ankara, Kırklareli ve Kayseri'de, 21 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 20'si yakalandı.

    Yurt dışında bulunduğu öğrenilen bir firari zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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