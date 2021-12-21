FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
20 FETÖ'CÜ YAKALANDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bursa, Ankara, Kırklareli ve Kayseri'de, 21 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 20'si yakalandı.
Yurt dışında bulunduğu öğrenilen bir firari zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.