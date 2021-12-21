Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.12.2021 08:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.12.2021 08:58
    ABONE OL

    FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    Son dakika haberi! Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    AJANSLAR
    FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada 6'sı 'mahrem imam', 6'sı görevde, 4'ü ihraç, 1'i emekli subay, 1'i görevde, 3'ü ihraç, 2'si emekli astsubay, 3'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci 26 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı tespit edildi. Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi. 26 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye kazandıracak 3 formül
    Haberler Güncel FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!
        SON DAKİKA