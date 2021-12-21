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    • 21.12.2021 09:00
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    22 Aralık Çarşamba Karabük okullar tatil mi? Yarın Karabük’te okullar tatil mi edildi? Karabük Valiliği açıklaması!

    Sabahın erken saatleriyle birlikte 22 Aralık Çarşamba Karabük okullar tatil mi? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Karabük’te okuyan öğrenciler tatil yaşıyor ve kar topu oynamanın keyfini çıkarıyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı illerin valiliklerinden kar tatili açıklamaları peşpeşe gelmeye devam ediyor. Öğrenciler yarın da tatil yapıp yapmayacaklarını şimdiden merak eder oldu. Peki Karabük’te yarın okullar tatil mi edildi? Karabük Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

    takvim.com.tr
    22 Aralık Çarşamba Karabük okullar tatil mi?

    22 Aralık Çarşamba Karabük okullar tatil mi? Yarın Karabük'te okullar tatil mi edildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konuyla ilgili Karabük Valiliği açıklamasının gelip gelmediği merak ediliyor. Karabük'te yaşayan öğrenciler ve velileri bugün okulların tatil olmasının ardından yarın için araştırmalarını hızlandırdı. Peki Karabük'teki okullarda yarın ders işlenecek mi yoksa tatil mi olacak?

    22 ARALIK ÇARŞAMBA KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

    Karabük Valiliği'nden konuya dair henüz bir açıklama gelmedi, duyuru yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime 21 Aralık olarak 1 gün ara verildi.

    Sabaha karşı başlayan ve etkili olmaya devam eden kar yağışı sonrası afranbolu ilçe kaymakamlığı ilçe genelinde okulların bir gün tatil edildiği duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, " İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık 2021 Sali günü ilçemiz genelinde orgun ve yaygin egitim kurumlarına bir 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle Kamu'da görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır." İfadesinde bulunuldu.

        21 ARALIK METEOROLOJİ HAVA DURUMU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların oluşturacağı olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        MARMARA
        Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 6°C
        Çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 6°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri yer yer kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 3°C
        Çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 5°C
        Çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 0°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı

        İZMİR °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        MUĞLA °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ
        Çok bulutlu, Göller yöresinin aralıklı kar yağışlı, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY °C, 13°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 3°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

        KONYA °C, 2°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        YOZGAT °C, -2°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        DÜZCE °C, 5°C
        Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KASTAMONU °C, 0°C
        Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 5°C
        Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            ÇORUM °C, 2°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı

            SAMSUN °C, 8°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            TOKAT °C, 4°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı

            TRABZON °C, 9°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, -1°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            KARS °C, -1°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            MALATYA °C, 5°C
            Çok bulutlu

            VAN °C, 3°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, Adıyaman haricinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 7°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

            GAZİANTEP °C, 7°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            SİİRT °C, 6°C
            Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 11°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
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            Haberler Güncel 22 Aralık Çarşamba Karabük okullar tatil mi? Yarın Karabük’te okullar tatil mi edildi? Karabük Valiliği açıklaması!
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