Döviz kurunu bahane edip fiyat artıranlar sıra sizde! Kurdaki düşüş zamlı fiyatları etkileyecek mi?

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından ekonomik tedbirlerle ilgili yapmış olduğu açıklamanın ardından 18 TL'yi gören dolar kuru hızla düşerek 12 TL'nin altına geriledi.
DOLAR ZAMMI YAPANLARDAN İNDİRİM BEKLENİYOR
Doların her yükselişinde fırsatçılar sahneye çıkarak zam üstüne zam yapmışlardı. Fiyat artışlarını takip edemeyen vatandaş artık isyan etme noktasına geldi. Kur artışını bahane edenler her geçen gün zamlı ürün satmaya devam ederken, gıdadan teknolojiye hazır giyime kadar artış gösteren ürünlerde doların düşüşüyle birlikte bir indirim gelecek mi merak ediliyor.
RAFLARDA HER GÜN FİYATLAR DEĞİŞİYOR
Kurdaki yükselişi fırsat bilenler gıda ve temel ihtiyaçlarda raflar her gün zamlanan fiyatlar ile değişmeye başladı. Haber 7'de yer alan habere göre, En çok dikkat çeken ürünlerin başında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu oldu. Neredeyse yüzde 40'a varan zamlar yapıldı. 6'lı kağıt havlunun fiyatı 25.75 TL'den 53.90 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdının fiyatı 66.90 TL'den 90.25 TL'ye, 32'li tuvalet kağıdının fiyatı ise 97.50 TL'den 131.50 TL'ye yükseldi.