Döviz kurunu bahane edip fiyat artıranlar sıra sizde! Kurdaki düşüş zamlı fiyatları etkileyecek mi?

Meyve fiyatları yüzde 83 artarken yağ fiyatları yüzde 50 zamlanan ürünler arasında yerini aldı.

BEBEK GIDA VE BAKIM ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK ZAM YAPILDI

Bebek bakım ürünlerine neredeyse bir yıl içerisinde rekor zamlar geldi. Bu zam oranları yüzde 140'lara ulaştı. Vatandaşı isyan etme derecesine getiren zamlardan nasibini alan bir diğer ürün ise bebek bezi fiyatları oldu. Yüzde 50 zam alan bebek bezi ürünleri Aralık ayı başında 200 TL'ye satılırken şimdilerde 400 TL'ye satılıyor.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE ARTIŞ OLDU

Doların yükselişiyle beraber Apple bir ay içerisinde ürünlerine iki kere zam yaparak kılıf gibi küçük ürünlerinin bile fiyatlarında ciddi artış oldu. İkinci zam ile birlikte iPhone 13 Pro Max'in 1TB'lık versiyonu 40 bin TL'nin üzerine çıkmıştı.

Telefonun yanında bilgisayar zamları da dikkat çekti. Dolar artışında bilgisayarlar fiyatlarında da yüzde 20'lerde artış oldu.