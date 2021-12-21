Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'dan uyardı: Balkanlardaki gelişmeler gerçekten endişe verici

Budapeşte'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Ben de Çekya Dışişleri Bakanı Jan'ı tebrik ediyorum. Birlikte hem ikili ilişkiler için hem de bölgesel iş birliğimiz için çalışma arzusu içinde olduğumuzu kendisine de bugün söyledim" dedi. 2013 yılında bu yana Vişegrad Dörtlüsü + Türkiye formatında Dışişleri Bakanları toplantısını gerçekleştirdiklerini ve çok önemli bir diyalog platformu haline geldiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, toplantıda Afganistan ve Balkanlardaki son gelişmeleri ele aldıklarını ve düzensiz göçle mücadelede neler yapılabileceğini de değerlendirdiklerini belirtti.
"Biraz sonra çalışma yemeğinde de Covid-19 sonrasın özellikle ekonomik iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz, ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkileri, yine Vişegrad Dörtlüsü Türkiye ilişkilerini nasıl geliştirebileceğimizi de ele alacağız" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle göç konusunda şunu söylemek isterim ki Afganistan ve Suriye'de yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın durumu hepimiz için bir endişe kaynağıdır. Bu konularda, göç konusunda birlikte çalışmak, adil yük paylaşımı ve gönüllü ve güvenli geri dönüşler özellikle önemlidir. Bugün bu konuları birlikte ele alma imkanımız oldu. Özellikle Afganistan'daki yeni durum yeni bir insani krizle ve kitlesel göç riskiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplum olarak bizim özellikle Birleşmiş Milletler'in (BM) acil yardım çağrısı çerçevesinde Afganistan'a ve Afganistan'a komşu ülkelere ve o komşu ülkelerdeki Afgan halkına yardım etmemiz gerekiyor, onları desteklememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE OLARAK MÜTTEFİKLERİMİZİ DESTEKLEDİK"
Bakan Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:
"Yine göç krizi bu bölgede de son zamanlarda yaşandı. Belarus ile yaşanan bu krizde biz Türkiye olarak Polonya başta olmak üzere müttefiklerimizi destekledik ve bu anlamda da özellikle aldığı tedbirler sebebiyle hem Türk Hava Yolları (THY) yönetimine hem de Sivil Havacılık Kurumu'muza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak ve 2014 yılından bu yana dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak müttefikimiz, dostumuz Polonya ve diğer ülkelerin yaşadığı bu sıkıntıyı en iyi Türkiye anlar. Bu iş birliğimizi de önümüzdeki dönemde sürdüreceğiz. Göçle mücadelede komşu ülkelerde, Türkiye'de mültecilere nasıl yardım edebileceğimizi, yükü nasıl paylaşabileceğimizi konuşabiliriz ama esas kaynağında bu sorunu nasıl çözebileceğimize odaklanmamız lazım Afganistan dahil. O nedenle özellikle tanımadan mevcut Taliban yönetimi ile aşamalı bir şekilde angajmana girmenin önemini ve Türkiye'nin bugüne kadarki girdiği angajmanın da etkisini arkadaşlarıma bugünkü toplantıda anlatmaya çalıştım."