Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'dan uyardı: Balkanlardaki gelişmeler gerçekten endişe verici

"BALKANLARDAKİ GELİŞMELER GERÇEKTEN ENDİŞE VERİCİ"



Balkanları da değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Balkanlardaki gelişmeler gerçekten endişe verici ve özellikle istikrarlı ve müreffeh bir Balkanlar, Batı Balkanlar Avrupa için de bizim için de hayati derecede önemli. O nedenle Vişegrad Dörtlüsü Türkiye ve diğer ülkeler olarak AB olarak kimseyle rekabet içinde olmadan bu krizin aşılması için iş birliği yapmamız gerekiyor. Tüm taraflarla görüşmelere devam etmemiz gerekiyor. Türkiye bu anlamda önemli bir rol üstleniyor ve tüm taraflarla Bosna-Hersek'le özellikle konuşabilen yine aynı şekilde Sırbistan ve Kosova ile de görüşebilen bir ülkedir. Bu yapıcı rolümüzü devam ettireceğiz. Tabii bu ülkelerin AB üyeliği ya da Avrupa Atlantik entegrasyonu vizyonunun da desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda da bugün mutabık olduğumuzu gördük" dedi.

"EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİNİ NASIL GELİŞTİREBİLECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Yine bugün ekonomik iş birliği potansiyelini nasıl geliştirebileceğimizi değerlendireceğiz, kazan kazan anlayışıyla" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Covid salgının ne zaman biteceği belli değil dolayısıyla Covid sonrasını beklemek yerine bu Covid şartlarında da hemen günlük hayatımızı nasıl idame ettireceğimizi hem de aramızdaki her türlü iş birliğini, ekonomik iş birliği dahil nasıl güçlendirebileceğimizi ele almaya devam etmemiz lazım. Ve alternatif tedarik yolları dahil bölgesel ticaret ağlarının da güçlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda Macaristan'la Peter'ın da söylediği gibi yakın iş birliği içindeyiz ve bu iş birliğini diğer V4 ülkeleriyle de genişletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TOPLANTIMIZ SON DERECE VERİMLİ GEÇTİ"

Vişegrad Dörtlüsü ülkelerin Türkiye- AB ilişkilerine verdiği destekleri için kendilerine teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü iyi bir Türkiye AB iş birliği gerek Batı Balkanlarda gerek bölgemizde Avrupa'da ve ötesinde son derece elzemdir. Hele hele şu karşı karşıya kaldığımız birçok sorun çerçevesinde bunun önemi daha da artmıştır. Türkiye olarak biz Avrupa'nın tamamıyla ve Avrupa kurumlarıyla daha iyi bir iş birliği içinde olmaya hazırız. Bu sabahki toplantımız son derece verimli geçti, o nedenle son derece memnun olduğumu da söylemek isterim" dedi.