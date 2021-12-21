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    • 21.12.2021 15:36
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    Kastamonu'da kar nedeniyle 201 köye ulaşım sağlanamıyor

    Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kar nedeniyle kapanan 201 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

    Kar yağışı esir aldı! 201 köye ulaşım sağlanamıyor

    Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 201 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

    İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

    Kastamonu merkezde 38, ilçelerden Ağlı'da 7, Araç'ta 8, Azdavay'da 16, Bozkurt'ta 12, Cide'de 17, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 7, İhsangazi'de 7, İnebolu'da 17, Küre'de 29, Pınarbaşı'nda 14 ve Şenpazar'da 19 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

    İl Özel İdaresi, bölgede 14 greyder, 4 yükleyici, 3 kar bıçaklı kamyon ve 21 ekiple kar mücadelesini sürdürüyor.

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    Haberler Güncel Kastamonu'da kar nedeniyle 201 köye ulaşım sağlanamıyor
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